Obiettivo di mercato chiarito immediatamente a Beppe Marotta, cui ha strappato più di una promessa prima di siglare il contratto che lo avrebbe legato alla società nerazzurra. Il tecnico salentino ritiene l'attaccante dello United perfetto per il suo tipo di gioco e per il campionato italiano, due fattori che lo spingono ad insistere con i suoi dirigenti, che negli ultimi giorni hanno lavorato a stretto contatto conIl centravanti belga classe '93 si è esposto apertamente, vuole Conte, l'Inter e l'Italia e questo è quanto ha precisato anche allo United, che però non ha alcuna intenzione di svenderlo..e nei prossimi giorni i due club potrebbero allacciare i primi contatti ufficiali dopo il lavoro svolto da Pastorello. Per l'Inter si tratterebbe dell'acquisto più caro nella storia del club, un colpo da 75-80 milioni di euro, un esborso che sembrava impensabile solo fino alla scorsa estate. Rimane ovviamente una condizione: affinché l'arrivo di Lukaku sia possibile sarà necessario anche vendere Icardi.