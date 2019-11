Intervenuto ai microfoni di Sky, Antonio Conte ha parlato della partita vinta contro il Bologna.



Al suo arrivo aveva detto che questa squadra non deve accettare le sconfitte, stasera si è visto proprio questo.

“C’è stata una grande risposta da parte nostra, dopo aver subito un gol con deviazione. Un episodio che poteva ammazzarci e invece i ragazzi hanno mostrato grande forza interiore e questa per noi è una buona notizia. In una partita difficile contro una squadra contro il Bologna, abbiamo meritato di vincere ed è un ottimo segnale, soprattutto per noi, perché non dobbiamo pensare agli altri. Torniamo a Milano e andiamo a riposare perché domattina dobbiamo iniziare a preparare la partita contro il Borussia Dortmund”.



Ti immaginavi questa sintonia tra le due punte a tua disposizione?

“Lautaro è un ragazzo che può fare sia la prima che la seconda punta, un po’ come Lukaku. Sono atipici, se gli dai campo sono veloci e sanno dialogare tra di loro. Stiamo lavorando tanto proprio sulla loro connessione e sono molto contento perché stanno svolgendo un gran lavoro senza palla per la squadra e poi dietro di loro sta crescendo un giovane molto promettente come Esposito, che può avere un futuro davvero importante se continua con questa umiltà e con questa voglia”.



Sei l’uomo delle sfide impossibili

“La mia storia parla da sola, sono sempre arrivato in momento un po’ critici nei top club e con il lavoro abbiamo riportato la squadra dove meritava. Spero di avere tanta forza per riuscirci anche con l’Inter, sono felice di lavorare con ragazzi seri e disponibili. Anche stasera chi è entrato ha dato impulso alla partita, hanno dentro il fuoco che serve per non abbattersi agli episodi come quello del gol subito stasera. C’è soddisfazione per il lavoro che stiamo facendo”.