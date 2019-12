Alla vigilia della sfida contro il Genoa, l'allenatore dell'Interrisponde alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa di Appiano Gentile.“Di questa stagione sicuramente, anche perché è l'ultima che rimane da giocare. Ho sempre detto che per noi sarebbe stato importante arrivare a Natale nelle migliori condizioni possibili perché sono stati cinque mesi in cui per tante ragioni abbiamo dovuto affrontare problemi importanti. Li stiamo affrontando nella maniera giusta e questo ha responsabilizzato molto diversi calciatori, che hanno capito come fosse necessario alzare i giri del motore”.“SicuramenteSono giovani e hanno meritato l'esordio, hanno le qualità per essere parte delle fondamenta del futuro di questa società. So che ci metteranno il massimo, sia dall'inizio che a gara in corso”.“Vediamo, manca ancora un allenamento. Faremo delle valutazioni sapendo che le squalifiche di Brozovic e Lautaro ci mettono ancora di più in emergenza”.. Ero molto preoccupato un po' di tempo fa proprio perché la situazione ci costringeva a scelte obbligate, a puntare sempre sugli stessi e prenderci rischi importanti., a vincere la partita. Il Genoa”.“Sono molto critico e chiedo molto, ma devo anche essere onesto e dire che abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Non è bello parlare di fortuna e sfortuna perché non fa parte del nostro modo di pensare, ma in in queste tre partite abbiamo avuto diverse occasioni. Adesso mi auguro di vedere la stessa intensità che avevo visto anche contro la Roma, magari con un po' di attenzione in più in tutto e per tutto. Dovremo essere perfetti per portare a casa la vittoria”.“L'obiettivo nostro fin dall'inizio dell'anno è sempre stato quello di diventare squadra. Abbiamo iniziato un percorso e ci stiamo lavorando, in questi casi sai benissimo che puoi trovare buche, sterrati e salite che cercano di stoppare il cammino. Noi dobbiamo essere bravi ad andare avanti al di là delle difficoltà che si possono trovare.La nostra intenzione è questa, poi prima si arriva meglio è. Ma non ci siamo solo noi e ci sono squadre che hanno iniziato lo stesso percorso da tempo”.“Più passa il tempo e più entri nel progetto. Sono stati cinque mesi in cui ho lavorato tanto e sono stati mesi in cui abbiamo lavorato tra tante difficoltà. Ma sapevo benissimo che iniziando da un nuovo progetto ci sarebbero state difficoltà e in tal senso la mia storia parla per me, non ho mai trovato situazioni apparecchiate dove entri, ti siedi e inizi a mangiare.”.“L'infortunio di Sanchez è stata una tegola non da poco per noi. In tutto questo tempo aver avuto Romelu e Lautaro sempre disponibili ci ha fatto ovviare un po' al problema. Nel frattempo è cresciuto Esposito sotto tanti punti di vista.. Spero che il suo desiderio di giocare ci dia qualcosa in più”.“Sinceramente, se vogliamo parlare di Skriniar, sapete benissimo anche vedendo quanto lo utilizzo, che importanza riveste per noi.. Sta facendo bene come stanno facendo bene anche i suoi compagni di reparto. Siamo vicini alla testa della classifica e questo dimostra che tutti stanno facendo bene”.“Da gennaio in poi ho iniziato qualche chiacchierata con le società interessate a me.. La società è ambiziosa e ha voglia di costruire, anche se tutti sappiamo che la base di partenza era lontana dal potersela giocare. Sono passati 5 mesi e sono felice di aver trovato questo gruppo di calciatori, sono felice di venire qui ad Appiano e trovare persone meravigliose. Questo mi dà gioia e voglia di continuare a lavorare a lavorare nonostante alcune situazioni a volte me la facciano passare questa voglia”.