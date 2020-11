L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte continua a tenere il mirino puntato su N'Golo Kanté. Ad alimentare le speranze ci sono i rumors tornati in questi giorni in Inghilterra di una possibile uscita del francese dal Chelsea, a onor del vero come obiettivo del Manchester United. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter ha bisogno di uscite, come quella di Eriksen, per trovare le risorse per Kanté.