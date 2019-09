Non solo la vittoria contro la Lazio (la quinta consecutiva) e il primato solitario in classifica. Conte può sorridere anche per un altro motivo, come scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico salentino possa essere felice per la perfetta interpretazione che i suoi uomini danno al 3-5-2.



“C’è scritto a Coverciano, domanda numero uno al capitolo del 3-5-2: qual è la più grande soddisfazione per l’allenatore che adotta questo modulo? Risposta: gol costruito da un terzino e realizzato dall’altro. Anche questo, fatto. Anche questa vittoria, portata a casa. Cinque su cinque, Roberto Mancini agganciato, Helenio Herrera nel 1966-67 pure. E soprattutto Inter che risponde alla Juve in questo duello che ha giusto come inciampo fissato dal calendario la prossima giornata di campionato, G come Genova e come Sampdoria. Antonio Conte se la prenderà in stile Mourinho: molto per gioco, un po’ perché ci crede davvero, un po’ perché è questo il modo giusto di tenere alta la tensione nel gruppo”.