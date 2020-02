Conte dovrà fare a meno di Bastoni per squalifica e al suo posto, per la sfida contro il Milan, sembra in vantaggio Godin. L'ex Atletico Madrid dovrebbe occupare la casella di destra, con Skriniar che slitterebbe a sinistra e il solito de Vrij al centro. In corsa con Godin, per una maglia da titolare, c'è Danilo D'Ambrosio, pienamente recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi.