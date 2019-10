Alexis Sanchez si è operato nel pomeriggio a Barcellona. L’attaccante cileno starà fuori per almeno tre mesi a causa del guaio accusato ai tendini della caviglia e questo lungo periodo di stop ha costretto l’Inter a correre immediatamente ai ripari. La società di viale della Liberazione, in accordo con la Federazione, tratterrà Samuele Esposito, gioiellino classe 2002 che avrebbe dovuto disputare i Mondiali Under 17 con gli azzurrini.



NO AGLI SVINCOLATI - Esposito rimarrà ad Appiano Gentile e continuerà ad allenarsi con Antonio Conte, che a questo punto, viste le esigenze, programma di farlo presto esordire in campionato. Chiusura totale, dunque, al mercato degli svincolati, visto che i nomi in circolazione non esaltano né la dirigenza né l’allenatore. A gennaio si valuteranno eventuali occasioni, i nomi su taccuino sono sempre quelli di Lasagna e Giroud.