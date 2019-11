Antonio Conte può sorridere: Alexis Sanchez potrebbe tornare prima del previsto. La conferma arriva da Piero Volpi, medico sociale dell'Inter. Intervenuto ai microfoni del quotidiano cileno La Cuarta, infatti, Volpi ha spiegato: "La data di rientro è sempre metà gennaio, ma vediamo. Alexis potrebbe tornare anche un po' prima se tutto andrà per il meglio. Lo potremo dire con maggiore certezza dopo le festività. Il giocatore non ha ancora lavorato con il pallone, ma speriamo di avere notizie in merito nei prossimi giorni. Tutto sta procedendo bene".