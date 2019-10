L'Inter guarda già ai prossimi mercati e come spiega TuttoSport, a gennaio Darmian potrebbe diventare un nuovo rinforzo di Antonio Conte, che in questi giorni sta lamentando una rosa troppo corta in virtù di quelli che sono gli impegni cui è chiamata a rispondere la sua squadra.



“I contatti per Vertonghen, giocatore in scadenza nel 2020, sono strategici per un gioco a incastri che porterà una ricca plusvalenza senza un impoverimento della rosa. Il tutto senza dimenticare che l’Inter ha già prenotato Matteo Darmian per gennaio, qualora dovesse esserci la necessità di avere un jolly difensivo di sicuro affidamento che nella linea a tre si trova meglio di Godin e da esterno sa difendere bene, a differenza di Lazaro”.