Intervistato ai microfoni di Sky, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha analizzato il pareggio contro l'Atalanta.“A Madrid avevamo fatto una buona partita, siamo mancati a livello di risultato e non di personalità. Quindi non mi serviva una reazione. Oggi abbiamo fatto lo stesso contro l’Atalanta, un’altra squadra complicata da affrontare. Potevamo chiudere la partita, ci sta mancando l’istinto Killer per chiudere partite che potremmo vincere. Poi c’è stato il loro gol”.“Direi a queste persone di togliere il vino dal tavolo. Anche se bevono ammazzacaffè e liquore, lo togliessero dal tavolo”.“Teniamo Conto della forza e della bravura dell’avversario. L’Atalanta è dura negli uno contro uno . Ma il fatto stesso che ci si aspetta tanto dalla’Inter significa che in un anno è tornata una squadra da temere”“Oggi non avevamo un trequartista. Dipende sempre dalle caratteristiche dei calciatori che vanno in campo. C’è chi gioca più centrale e chi come Barella preferisce il centro-destra”.“Chi sta perdendo la partita cerca di ribaltare le cose. Lo abbiamo fatto anche noi contro la Fiorentina buttando dentro gli attaccanti e a quel punto diventa difficile per chi aveva preparato la partita in un certo modo. Quando abbiamo subito gol c’è stato uno sbandamento che non voglio vedere. A volte non campiamo che c’è da fare di necessità virtù, io pretendo che in alcune situazioni ci sia da mandare palla lunga e invece ci soffermiamo su quello che abbiamo preparato. Ma ci stiamo lavorando e miglioreremo”.