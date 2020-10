E’ la fine di un lungo calvario. L’8 di ottobre Robertoè risultato positivo al coronavirus. Dopo quasi un mese, il 26, è finalmente guarito. Non in tempo per affrontare lo Shakhtar, in Champions, dove pure sarebbe servito il suo apporto. Il centrocampista rientrerà in campo oggi, contro il Parma a San Siro. Un recupero importantissimo per Conte.Non fa emozionare i tifosi, è sicuramente poco appariscente se non quando sbaglia gol clamorosi.Nelle tre partite stagionali pre contagio l’ex Atalanta ha giocato segnando anche un gol (col Benevento). Conte lo apprezza per come riesce a dare equilibrio alla squadra.), poi Brozovic e Barella (17). Non è arrivato Kanté, così l’uomo chiamato a dare ordine e recuperare palloni nella mediana è lui.Conte ha ammesso in conferenza stampa, ieri, di aver dato a Vidal compiti difensivi in mancanza di centrocampisti con caratteristiche simili. Il rientro del classe ’94 va a coprire proprio quella casella mancante, restituendo libertà d'azione al cileno e non solo. Anche Eriksen potrebbe beneficiare della presenza in campo di un giocatore con le sue caratteristiche.Intanto Conte si gode il rientro del suo equilibratore.