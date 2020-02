Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato anche di Sanchez in conferenza stampa al termine della partita vinta 2-0 contro il Ludogorets in Europa League: "Ha bisogno di giocare, ma devo trovare il momento giusto per dargli spazio. Oggi era il momento per fargli fare tutta la gara: adesso deve continuare a lavorare per migliorare la sua condizione".