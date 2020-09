Radja Nainggolan non sarà a disposizione di Antonio Conte a causa di una faringite che lo ha messo fuori uso in vista della partita contro il Benevento, valevole come gara di recupero della prima giornata di campionato. A rendere nota l’indisponibilità del centrocampista belga è stata l’Inter mediante un tweet mediante l’account ufficiale del club.

VOCI DI MERCATO - Una possibilità in meno per mettersi in meno per il calciatore, che rimane al centro di trattative di mercato che prevedono la sua uscita. Sulle sue tracce c’è sempre il Cagliari, che al momento non è andato oltre la richiesta di prestito. I sardi ci proveranno fino al 5 ottobre, data ultima per concludere trasferimenti, consci di avere la preferenza dello stesso Nainggolan.