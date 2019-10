Tre punti guadagnati e una prestazione non brillante. Conte può vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, ma come spiega la Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino ha potuto constatare che la sua squadra ha subito troppo gli avversari.



“A livello di risultato Conte ha avuto dai suoi la risposta che voleva dopo il 2-2 contro il Parma, ma la prestazione non è stata brillante. Il tecnico di Lecce si è preso la quinta vittoria in altrettante trasferte di campionato constatando però che per lunghi tratti l’Inter ha subito troppo. Può ringraziare le parate di San Handanovic perché il Brescia trascinato dall’ex Balotelli e della stellina Tonali (nel mirino di Marotta e Ausilio), se avesse portato a casa un punto, non avrebbe rubato niente”.