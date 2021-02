Un parallelo simpatico e originale, quello creato dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, si senta un po' come Sandro Pertini, ex Presidente della Repubblica.



“Antonio Conte aveva 13 anni quando esultava in giro per Lecce dopo la vittoria del Mondiale 1982. Quel trionfo gli è rimasto dentro, ha segnato la sua carriera da calciatore prima e allenatore poi: «Mi ha insegnato che nella vita niente è impossibile, se hai le idee giuste». Ecco: la foto di quel Mondiale, urlo di Tardelli a parte, è il Presidente della Repubblica Sandro Pertini che in tribuna al Bernabeu fa segno con la mano che no, i tedeschi «non ci prendono più, non ci prendono più». E Conte, quando lo prendono? Antonio quel gesto non può farlo, sia mai che passi un concetto sbagliato ai suoi giocatori. Ma sotto sotto un po’ Pertini si sentirà anche lui”.