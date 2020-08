Per l'Inter che verrà, Antonio Conte ha fatto il nome di Kanté ma secondo il Corriere dello Sport, la pista che porterebbe al francese è abbastanza fredda.



“La pista Kanté si è raffreddata, perché comunque il francese andrebbe acquistato cash, senza possibilità di inserire contropartite tecniche. Si tratterebbe di un’operazione da non meno di 60 milioni di euro, quindi fuori dai paletti appena stabiliti per il mercato”.