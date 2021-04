Nell'intervista concessa a Sky Sport Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato anche di Christian Eriksen, autore del gol nel pareggio per 1-1 col Napoli: "Ho avuto tempo per lavorare con lui e ha capito che nel calcio ci sono due fasi: quella offensiva e quella difensiva. Il calcio italiano è tattico, ci ha messo un po'. Abbiamo provato in ogni modo a inserirlo da trequartista, sono certo che può fare molto ma molto di più. Sono qui a esortarlo: sta aumentando aggressività e intensità, questo ci ha portato benefici".