L'Inter supera 2-1 la Fiorentina e approda in semifinale di Coppa Italia. Così Antonio Conte ha commentato la prova dei suoi a Rai Sport: "Penso sia una vittoria meritata. Siamo contenti, ora affrontiamo questa semifinale. Vogliamo andare in fondo in tutte le competizioni perché vogliamo fare esperienza e migliorare. Oggi era una partita secca e bisognava vincere, i pareggi ci possono stare. Contro il Cagliari abbiamo avuto tantissime occasioni per ammazzare il match e anche stasera abbiamo avuto le occasioni per il secondo gol".



MILAN, NAPOLI E LAZIO - "Dobbiamo recuperare qualche giocatore, oggi per problemi che spero non siano grossi a centrocampo avevamo Vecino e Barella unici effettivi e abbiamo forzato l'ingresso di Eriksen che comunque ha mostrato personalità e ci alza il livello di qualità. Spero di recuperare qualcuno in mezzo al campo perché siamo un po' in difficoltà".



ERIKSEN - "Lui come attaccante? Difficile, anche se è un calciatore duttile che ha propensione all'ultimo passaggio ed è molto intelligente, sa piazzarsi nella zona giusta del campo. Più lavorerà con noi più entrerà nella nostra idea. Oggi ho giocato col trequartista e le due punte per via degli indisponibili Sensi e Borja, ma quando improvvisi devi sperare che le cose vadano bene. Poi lui può giocare in diversi ruoli del centrocampo".



BARELLA - "Nicolò sta crescendo, perché anche lui come Sensi aveva bisogno di giocare e ritrovare i ritmi gara, rientrando nella nostra idea. Oggi ha fatto un'ottima partita sia nel centrocampo a due sia davanti alla difesa. E' intelligente, ha forza ed energia, e sa tirare da fuori. Ora deve continuare su questi livelli e tornare a quelli prima dell'infortunio".



IL TREQUARTISTA - "E' stata una scelta forzata dal fatto di avere due soli centrocampisti a disposizione. Vedremo in futuro perché anche Eriksen potrà fare quel ruolo. Ieri arrivando al campo ho saputo delle cattive condizioni di Sensi e Borja quindi abbiamo dovuto cambiare sistema; in quel momento devi sperare nelle qualità del giocatore. Può essere una opzione ma dobbiamo lavorarci".



MERCATO - In conferenza stampa, Conte ha aggiunto: "​Non può fare la punta Eriksen, a livello di centrocampo può fare tutti i ruoli. Ma la punta proprio no, al massimo il trequartista e la sottopunta. Ho dato un giudizio tecnico. Io non mi aspetto niente, penso che abbiamo operato in maniera intelligente e funzionale al miglioramento della rosa e l'obiettivo è stato centrato visti Moses, Young ed Eriksen. Il resto è giusto che la società parli con me di alcune cose, perché possono dirmi che non sono d'accordo (con le mie valutazioni ndr). Cercheremo di fare del nostro meglio come abbiamo fatto fino adesso: abbiamo fatto un mercato funzionale. Proprio per questo voglio ringraziare Politano e Lazaro per la loro professionalità, sono stati ragazzi che si sono messi a disposizione con educazione. Li volevo ringraziare perché è giusto così".