L'Inter cambia pelle, dal 3-5-2- al 3-4-1-2, l'arrivo di Eriksen obbliga Conte ad altre riflessioni. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Sanchez vagolava sempre più nei meandri di un ruolo che non gli appartiene, era chiaro che proprio lui andasse sostituito. Appena entrato il danese, l’Inter è ritornata in vantaggio con Barella. Eriksen portafortuna, mettiamola così, perché nei 27 minuti in cui ha giocato il danese non è stato incantevole. Ha servito a Lautaro un gran assist dei suoi, ma con un secondo di ritardo, per cui Martinez è finito in fuorigioco e la rete annullata. Meccanismi che si affineranno, la qualità di Eriksen non è in discussione. E poi ci piace che Conte sia andato oltre il solito 3-5-2. È giusto esplorare, combattere il rischio della prevedibilità”.