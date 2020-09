L'Inter non c'entra ed è storia a sé stante, ma se in casa nerazzurra l'obiettivo principale è quello, almeno per questa sessione di mercato, di autosostentarsi tramite le cessioni, il motivo è legato anche alla situazione economica delle società della capogruppo Suning.com, la principale società della galassia che fa capo al patron Zhang Jindong, ampiamente colpite dalla pandemia Covid-19.



CONTI IN ROSSO - Nei giorni scorsi, riporta Calcio & Finanza, sono stati infatti resi noti i conti della società nei primi sei mesi del 2020, in cui l’impatto dell’emergenza Coronavirus si è fatto ampiamente sentire. I ricavi sono scesi del 12,65% rispetto al 2019 passando dai circa 16,7 miliardi di euro a circa 14,65 miliardi di euro. Il tutto nonostante un aumento importante delle vendite online del 5,40%. La perdita finale è di perdita di 166,5 milioni di RMB (circa 20 milioni di euro) rispetto all’utile di 2,1 miliardi di RMB (circa 260 milioni di euro) del 2019 (primi sei mesi)



RIPRESA - I dati che emergono sono importanti e fanno capire il motivo dell'austerity imposta a tutte le società del gruppo nonostante i dati siano incoraggianti per il secondo trimestre che ha visto una ripresa, un utile e un flusso di cassa maggiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e del primo trimestre del 2020.