Continua il braccio di ferro tra l'Inter e l'esterno croato Ivan Perisic, che dopo ieri anche nella giornata di oggi si è allenato a parte, seppur abbia fatto qualcosa con la squadra in mattinata. Il classe 1989 è con il corpo ad Appiano Gentile, ma con la mente attende eventuali offerte e novità di mercato.



NESSUNA OFFERTA - Situazione che potrebbe rivelarsi non semplice, in caso di permanenza a Milano: l'ambiente e i tifosi sono rimasti delusi dal suo atteggiamento e dalla perentoria richiesta di partire per altri lidi, arrivando a chiedere di non giocare e allenarsi per conto suo. Il tecnico dell'Arsenal Unai Emery ha confermato l'interessamento per il croato da parte dei Gunners, ma le parole dell'ad nerazzurro Beppe Marotta, rilasciate ieri sera ai microfoni di Calciomercato.com, non si prestano a interpretazioni: "Perisic? Mi ripeto, è difficile trattenere giocatori che non vogliono rimanere, ma al momento attuale nessun’offerta concreta è arrivata, non esistono i presupposti. Sta a noi gestire questa situazione."



L'INTER NON LO SVENDE - Insomma, l'Inter non lo svenderà e le avances fatte finora dagli altri club, visto che non si può parlare di vere e proprie offerte, non sono state soddisfacenti. A meno di clamorosi stravolgimenti da parte dell'Arsenal o dell'inserimento improvviso da parte di altri club, come ad esempio il Manchester United, il destino di Perisic potrebbe essere, a malincuore, ancora a Milano.