Quella tra il Cagliari e Diego Godin è una storia d'amore che, come tutti i rapporti più puri e sinceri in fase di nascita, necessita del tempo corretto per essere perfezionata. Ma, come appreso da Calciomercato.com, il clamoroso addio all'Inter da parte del capitano della nazionale uruguaiana è ormai a un passo: il centrale classe '86 passerà con tutta probabilità ai sardi, a titolo definitivo.



I DETTAGLI DELL'ACCORDO - Contatti frenetici in corso in queste ore: dopo un solo anno in nerazzurro, con un contratto fino al 2022, ora l'ex Atletico Madrid sta ultimando le intese definitive per quanto concerne il nuovo accordo. Per lui triennale da 2,5 milioni a stagione più bonus, con l'Inter che pagherà 1,5 milioni di euro per il primo anno. Inoltre la società rossoblù di usufruirà delle grandi agevolazioni fiscali previste nel Decreto Crescita.



I GIORNI DELLA FIRMA - Tra lunedì e martedì prossimo può arrivare l'ok e la firma definitiva. L'Inter si potrà così liberare del pesante ingaggio del Flaco, mentre il Cagliari acquisirà il profilo d'esperienza di cui necessita per perfezionare la retroguardia. Tutti contenti.