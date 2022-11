L'Inter si prepara ad affrontare il Bayern Monaco nell'ultima partita del gruppo C di Champions League: Simone Inzaghi, viste le assenze di Handanovic, Skriniar e D'Ambrosio, ha scelto Lautaro Martinez come capitano. Sarà lui ad indossare la fascia all'Allianz Arena, da diffidato: in caso di giallo salterebbe l 'andata degli ottavi.