L'Inter anche quest'anno ha viaggiato a medie record per presenze allo stadio. I nerazzurri una media di oltre 61.200 spettatori per partita, per un totale di 979.710 in 16 match. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport nella gara di lunedì sera con il Chievo i meneghini, primatisti in questa categoria in Serie A, sfonderanno il muro del milione di spettatori totali (attesi oltre 55.000 tifosi).