Inter, Inzaghi batte Inzaghi: se vince contro il Genoa avrà fatto già più punti dell'anno scorso

Redazione CM

Quando si parla di numeri, ogni dubbio viene fugato. L'Inter ne sa qualcosa, dal momento che in caso di vittoria contro il Genoa, il club nerazzurro raggiungerebbe la quota dei 72 punti. Non è una cifra a caso, è quella totale ottenuta l'anno passato a fine campionato. Una media da scudetto in piena regola. Ciò, di fatto, significherebbe battere un record con dieci giornate d'anticipo. Come se non bastasse, gli eventuali tre punti contro il grifone spingerebbero i ragazzi di Inzaghi alla nona vittoria consecutiva in campionato. Non accade dal gennaio-aprile 2021, sotto la guida di Antonio Conte, proprio in occasione dell'ultimo scudetto portato alla Pinetina.



LA LEGGE DEL GOL - Lo strapotere nerazzurro di quest'anno passa anche dai gol. 67 sono finora quelli segnati. Un numero notevole, se confrontato con il resto della classifica. La seconda squadra ad averne segnati di più, al momento, è la Roma, per il momento al quinto posto. Da sottolineare anche i gol subiti, 12. Nessuno come Sommer ha visto così pochi palloni passare la linea di porta. Si avvicina solo la Juventus, che ne ha incassati 19. Il tutto a fronte di 302 occasioni da gol create e 47 assist vincenti. L'Inter, insomma, sembra voler riscrivere la storia delle statistiche in Serie A.