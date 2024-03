Inter, Inzaghi recupera Thuram e Acerbi: entrambi convocati col Genoa

Arrivano ottime notizie dall’infermeria nerazzurra: Marcus Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo e lunedì sarà a totale disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di campionato contro il Genoa. L’attaccante francese si era fermato a fine primo tempo della partita contro l’Atletico per una elongazione dell’adduttore della coscia destra. Era il 20 febbraio e 11 giorni dopo Thuram può essere considerato pienamente ristabilito.



C’È ANCHE ACERBI - Ma le buone notizie non sono finite visto che contro il Genoa, quello di Thuram non sarà l’unico: nella lista dei convocati tornerà a figurare anche Francesco Acerbi, infortunatosi a Roma il 10 febbraio e costretto ad abbandonare il campo per un problema al soleo della gamba destra. Inzaghi recupera quindi pezzi per il campionato ma anche per il ritorno degli ottavi di Champions League. Per quanto riguarda Calhanoglu, la partita del Dall’Ara contro il Bologna dovrebbe essere quella del suo rientro.