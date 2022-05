Niente da fare. Nemmeno l'aria di Genova ha risollevato le quotazioni nerazzurre di Stefano Sensi, che aveva cominciato in maniera incoraggiante, ma che poi, tra leggere noie fisiche e il gran finale di Sabiri, si è nuovamente smarrito. Il prestito alla Sampdoria scadrà tra poco, e a rigor di contratto il centrocampista ex Sassuolo dovrebbe presentarsi in ritiro con l'Inter per cominciare a preparare la stagione 2022-2023. Ma dalle parti di Viale della Liberazione, secondo quanto riporta FcInter1908.it, hanno altri piani.



PORTE CHIUSE - La dirigenza dell'Inter, infatti, ha convocato e fatto sapere all'agente di Sensi che non si aspetta il suo assistito ai blocchi di partenza della prossima stagione. In parole povere, Stefano è fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi e deve cercare un'altra sistemazione. Troppe le occasioni bruciate per permettersi di tergiversare ancora. E così, per Sensi l'esperienza in nerazzurro volge al termine. Quale futuro? E' probabile che, dopo stasera, possa aprirsi una nuova pista: se il Monza dovesse salire in Serie A, i discorsi avviati in via preliminare potrebbero essere approfonditi.