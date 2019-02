La vittoria contro il Parma in trasferta dà respiro in casa Inter. Il club nerazzurro esce grazie a Lautaro Martinez dalla crisi che l'ha vista coinvolta per tutto il mese di gennaio, ma anche in un giorno positivo come quello di ieri arrivano note negative dagli spalti dove, ancora una volta, sono stati segnalati e registrati cori contro Napoli.



GRAZIATA COL BOLOGNA - Punita con stadio e curva chiusa dopo gli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli e per i cori contro Koulibaly nel corso della gara dello scorso 26 dicembre, l'Inter è stata graziata durante l'ultima sfida di campionato casalinga contro il Bologna perchè i cori razzisti nei confronti dell'ex Ibrahima Mbaye partiti dalla curva sono stati zittiti dal resto dello stadio.



RISCHIA LA SQUALIFICA? - Come sottolinea il Corriere dello Sport, però, ora c'è il rischio di una nuova squalifica della Curva Nord, la curva degli ultras più accesi della tifoseria nerazzurra, colpevoli di aver più volte intonato cori contro Napoli nel corso della gara di ieri sera al Tardini.