Joaquin Correa, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Champions League contro il Bayern Monaco: "Vogliamo fare una grande partita e dimostrare che siamo venuti qua per vincere. E' importante per dimostrare che la rosa è lunga, stiamo tutti bene e possiamo dare una mano. Mi sento in fiducia, a volte sono riuscito a fare bene altre no ma è dall'inizio della stagione che sono concentrato per dare il massimo. L’anno è lungo e tutti bisogna dare il nostro contributo".