Joaquin Correa, intervistato da DAZN prima di Napoli-Inter, ha raccontato la settimana nerazzurra, fresco di approdo in finale di Champions League: "Sono stati bei giorni, abbiamo fatto la storia. Andare in finale dopo tanti anni credo sia importante, ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo preparato bene questa partita, vogliamo portarci a casa i tre punti".



Oggi vincendo potreste chiudere il discorso Champions e concentrarvi sulle due finali…

"Sappiamo che vincendo oggi faremmo un grande passo in avanti, però tutte le partite sono difficili. Loro sono i campioni d'Italia e hanno fatto benissimo, ma siamo pronti".