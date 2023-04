Dopo il 3-3 con il Benfica che qualifica l'Inter alle semifinali di Champions League,parla così a Prime Video. "Importantissimo arrivare in semifinale, era un sogno e lo abbiamo meritato. Poi sul gol chiaramente è molto importante per me visto il momento che stavo passando - dice il Tucu -.Poi ho visto la mia famiglia che mi accompagna sempre, il gol era per loro. Nello spogliatoio eravamo un po' delusi per i due gol presi nel finale, ma ora testa al campionato".Ad Inter TV ha proseguito: "C'è felicità, volevamo la semifinale e l'abbiamo meritata. Il gruppo sta dando tutto, anche se le cose non vanno come vogliamo. Siamo contenti"."Nessuna parola, questi siamo noi. Se troviamo il modo di fare sempre così faremo tante cose belle. Questo è il difetto di quest'anno, vogliamo finire l'anno alla grande"."Importantissimo, ora abbiamo una semifinale da giocare ma dobbiamo pensare al campionato che siamo un po' indietro"."Sì, sicuramente fare gol dà fiducia perché non lo facevo da tanto. Noi attaccanti non stanno segnando molto, sono contento anche per Lautaro"."Certo, bisogna sognare se no le cose non arrivano. Abbiamo questo sogno e lo possiamo realizare giocando da squadra come oggi".