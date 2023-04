La prima stracittadina in Champions League risale a venti anni fa. 13 maggio 2003: dopo un'andata chiusa sullo 0-0, l'Inter prova a segnare il gol decisivo che avrebbe permesso ai nerazzurri di arrivare in finale. Occorre però non subire gol. Dopo il gol di "Oba Oba" Martins, il sogno comincia a prendere forma, ma a distruggere ogni speranza nerazzurra è Andriy Shevchenko. Passa il Milan. Di seguito tutti i protagonisti interisti che per poco non giocarono la super partita di Manchester contro la Juventus.



