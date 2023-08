La rivoluzione dellin attacco si accinge a diventare ancora più totale. Dopo gli acquisti di, arrivati in sostituzione died, ora l'Inter studia un, che andrebbe a ribaltare così i 3/4 dell'attacco nerazzurro dell'anno scorso. Intoccabile il capitano Lautaro Martinez,Due stagioni molto appannate. Diversi infortuni e pochi, pochissimi acuti che lo hanno relegato. Non gioca e questo non sembra disturbare la piazza, che vede di buon occhio un suo addio. Una situazione con cui deve fare i conti anche la dirigenza interista, che ora. Lo conferma Marotta, intervenuto oggi a Radio Serie A:. Ausilio sta lavorando su questo,A posizionarsi in prima fila per Correa è il, che per il suo 3-4-2-1 èoppure di giocargli a fianco in un eventuale attacco a 2. Insomma, un profilo alla, rientrato all'Atalanta dopo l'ultima stagione in granata. Un'operazione che si potrebbe chiudere con lache però vede ancora. Correa percepisce infattia Milano, cifra troppo alta per gli standard dei granata che quindi potrebbero prenderlo soloNon c'è solo il Torino tra le piste per la possibile partenza dell'attaccante argentino. Nelle ultime ore si sono fatte sotto anche ilI granata hanno avviato i contatti e vogliono tentare l'affondo per il Tucu. Intanto,, che continua a rifiutare le piste alternative in favore di un ritorno all'Inter. El Nino Maravilla - svincolato dopo l'ottima stagione al- spinge per tornare a Milano. In questo senso, sempre dalle parole di Marotta si intuisce il desiderio di fare del cileno più di una semplice idea:Prima l'addio a Correa e poi si penserà a Sanchez, per completare lo switch nel reparto offensivo interista. Tuttavia, in caso didi Correa, non è da escludere che i nerazzurri vadano a reinvestire la somma su, che però - ad oggi - appare la più fattibile.