Dice tutto l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto a Radio Serie A. Tanti gli argomenti trattati dall'ex Juve tra mercato e rimpianti estivi.



CORREA - "Vuole spazio e noi non siamo indifferenti a questo. Ausilio sta lavorando su questo, se vuole andare lo accontenteremo. Alexis Sanchez è un grande campione, ha mandato segnali per tornare e questo è positivo".



LUKAKU - "Sicuramente in un mondo in cui quello che oggi è 'sì' e domani diventa 'no', ci sono obiettivi che tu immaginavi di raggiungere e poi non raggiungi. E intanto perdi altri giocatori. Lukaku ha lasciato tanta delusione, mi limito a dire questo. Dove andrà? Adesso cominciano a chiudersi le strade. In Italia? Io penso di no, ormai mancano 10 giorni".



RIFIUTI - "Lukaku, Samardzic e Scamacca? È un po' venuta meno la serietà, il rispetto dei ruoli. Oggi giocatori che ti dicono sì, domani ti dicono no. Ma alla mia età non mi sorprende niente, forse il caldo...".



PAVARD - "Oggi il suo annuncio? No, oggi no. Ma siamo messi bene. Abbiamo tirato molto alto in questa esigenza, siamo molto ambiziosi. Non è un'illusione. Spesso ci dicono che vogliamo illudere la gente, non è affatto così. Noi puntiamo obiettivi alti. Vogliamo gente forte. Vogliamo un mix tra giovani e meno giovani. Con i soli giovani non vinci nulla, ci vuole equilibrio".