La sessione estiva di calciomercato è ai nastri di partenza. Dal primo luglio, ufficialmente, le squadre potranno tesserare i loro prossimi acquisti. A frenare i nuovi arrivi però sono spesso i cosiddetti esuberi, quei giocatori che le squadre si ritrovano in rosa senza però contarci poi troppo per il proprio futuro.



Anche l’Inter ne ha qualcuno e, analizzando i dati, Calcio e Finanza ha rilevato che impattano per oltre 50 milioni di euro sul bilancio del prossimo anno del club nerazzurro. Uno per uno, andiamo ad analizzare i costi di questi calciatori, considerando l’ammortamento per il 2023/24 e lo stipendio lordo.