. Una decisione differente rispetto a quella del PSG con Mauro Icardi ma che non ha colto di sorpresa l'Inter, perché le questioni economiche post-Covid e la stagione in piena corsa del Bayern portavano esattamente in quella direzione. Far saltare tutto? No,che sono in ottimi rapporti dirigenziali da tempo. In sostanza, c'è stata unae non entro la data vincolante.- Da parte propria, l'e filtra ancora ottimismo perché il Bayern Monaco di Flick - in piena corsa su ogni fronte e con un rendimento eccellente - possa davvero riscattarlo più avanti, magari con un leggero sconto sulla cifra finale.per la stagione che verrà e anche il croato gradirebbe la permanenza in Baviera: i segnali restano favorevoli a un riscatto che andrà rinegoziato sulla cifra ma vede i club già assestati su unper impostare tutto più avanti. Con Perisic e l'Inter che restano lontani, per il presente come per il futuro.