, recitava uno spot divenuto cult in Italia. E chiaramente ogni tifoso si aspetta o quantomeno spera, sogna, che il concetto possa allargarsi al mondo del calcio. In questo caso all’Inter, viste le difficoltà economiche in cui naviga Suning, che ormai da tempo non mette più un solo euro nel club di viale della Liberazione.con gli invitati alla festa nerazzurra: “All’uscita lasciate per favore 5 euro, li darò a Piero (Ausilio) per il mercato invernale”. Una battuta che ha regalato tantissimi sorrisi amari, dilagata anche sui social, dove ha incrociato molte critiche severe.Ma cosa può aspettarsi l’Inter sotto l’albero? In questo momento il tema più caldo non riguarda in mercato in entrata ma il rinnovo di Milan, chefirmare il prolungamento con l’Inter o accettare la corte serrata del PSG, che lo prenderebbe gratis a giugno. E poi ci sarà da pensare ai rinforzi, a partire dalla difesa, se Skriniar scegliesse di lasciare Milano.L’uomo per cui l’Inter è pronta a fare un sacrificio è, difensore classe 2003 che l’Atalanta valuta già 40 milioni di euro. I nerazzurri ne hanno già parlato con Tinti, il prezzo del cartellino è proibitivo, maartita.Qualcosa si muove anche in mediana, visto che Ausilio e Baccin stanno sondando diversi profili.classe 2002 del Valencia che ad oggi è in cima alla lista delle preferenze dei centrocampisti giovani su cui investire. Prezzo altissimo,di euro, un obiettivo quasi impossibile da perseguire senza prima piazzare una cessione importante. Ecco perché in casa Inter considerano con grande attenzione anche il Piano B, quello che porterebbe a Carlos Alcaraz, centrocampista classe 2002 del Racing, valutato circa 15 milioni di euro.L’Inter dovrà arrivare in fondo a questo campionato e poi ragionare bene su Lukaku, perché a fronte di una stagione deludente, così come lo è stato il girone di andata, Ausilio non lo riscatterà alle cifre inizialmente concordate, a partire dall’ingaggio, ad oggi il più alto della Serie A