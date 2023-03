Il discorso è più complesso della semplice domanda. Intanto, perché ogni segnale che arriva da Lukaku, positivo o negativo, viene preso in esame dalla dirigenza interista con grande serietà. In secondo luogo, perché, non sapendo chi sarà il prossimo allenatore, sempre che ve ne sia uno nuovo, al posto di. Ora, ho già detto che spero nella prosecuzione del rapporto tra Inter e Simone Inzaghi. Tuttavia sappiamo anche chesta facendo di tutto per allenare in Italia.. Sono convinto anche che Lukaku con Conte tornerebbe ad essere quello dell’anno dello scudetto, che si allenerebbe con maggiore lena, che perderebbe un po’ di chili ancora eccedenti. Dopodichè un Lukaku che segna con regolarità e ritrova il gol anche con il Belgio fa bene all’Inter anche per quest’ultima fase di stagione: