Quella che arriva si preannuncia comeL’attaccante delè l’uomo del momento: tutti lo vogliono. Dal, che si era mosso per primo,fino ad arrivare alle ultime pretendenti, in Italia e all’estero.- Ne parlano davvero tutti di lui. Dagli estimatori di primo pelo ai critici che vedono nel suo percorso con l’Italia qualcosa di affrettato e non meritato.L’ha fatto cone Mancini, che se lo coccola, spera nel bis con. Anche in Argentina, la punta cresciuta nel vivaio delè argomento di conversazione. In tanti già rimpiangono la sua scelta ‘italiana’, mentre il ctse n’è fatto ormai una ragione. Archiviato il discorso nazionale però. Il suo cartellino è di proprietà degli Xeneizes ma il Tigre, squadra in cui è in prestito, ha già fatto intendere che ne riscatterà la metà per una cifra superiore ai 2 milioni di euro. Fin qui le certezze, il futuro però resta un’incognita.- Tutti parlano di Retegui, dicevamo. L’ha fatto anche Sergioe molto vicino alla dirigenza del Tigre. A Radio Mitre, da persona informata dei fatti, ha fatto un punto sulle squadre che lo cercano. "Dopo la convocazione e il gol con l’Italia,. Quindi è chiaro che un giocatore di 23 anni con doppia nazionalità possa andar via.". Parole chiare e dirette, cui si è aggiunta anche la specifica su quali sono i club che l’hanno cercato effettivamente.riscuotendo il gradimento del giocatore, come riporta TyC Sports. In Argentina però danno inI nerazzurri avrebbero già avuto una Buenos Aires con Carlos, il papà del ragazzo, mentre Zanetti starebbe ‘lavorandosi’ Ezequiel, il presidente del Tigre. Insomma l’Inter su Retegui c’è e ha voglia di anticipare la folta e agguerrita concorrenza.