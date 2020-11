Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, esprime il proprio parere sull'Inter di Antonio Conte.



“L’Inter è cambiata come filosofia. Tutte le squadre hanno problemi e Antonio sta proponendo qualcosa di diverso. È un progetto che per ora non sta funzionando. Eriksen, in un certo senso, ha scombussolato la tattica. Dunque sta pagando la scelta di far inserire un giocatore come il danese, che chiaramente in fase difensiva è diverso da altri calciatori come per esempio Barella”.