Il presidente di Interspac Carlo Cottarelli ha parlato a Radio Rai dell'iniziativa dell'azionariato popolare per l'Inter: "Noi vogliamo aiutare la proprietà, ancora non siamo alla fase della raccolta, stiamo chiedendo varie disponibilità. Valentino Rossi? Siamo in contatto con il suo agente e spero che accetti. L'importante è non perderci, non si tratta di un finanziamento a fondo perduto. La proprietà poi deve decidere tutto. Abbiamo informato la società, che sta seguendo la cosa con interesse".