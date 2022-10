Intervistato da Rai Sport 1, il neo senatore, Carlo Cottarelli, in passato anche promotore dell'iniziativa di azionariato legata all'Inter, ovvero Interspac, ha parlato dei problemi economici della proprietà nerazzurra.



"Se, come sembra, Suning non può più portare capitali fuori dalla Cina, il cambio di proprietà è necessario. Poi bisognerà vedere chi viene e a che condizioni, ma la situazione finanziaria non è ottimale. Teniamo conto che questi numeri di cui sta parlando, ovvero 1,2 miliardi, sono i valori della società compresi i debiti. Si parte da queste cifre e poi vediamo dove si fa a finire. Il rischio di dover cedere calciatori come Skriniar? Quando la società ha poca liquidità e poche risorse, prima fa una campagna acquisti che cerca di essere in surplus, se poi non riesce a farlo inizialmente ci ripensa dopo. Non conosco le condizioni di liquidità dell'Inter, però è chiaro che negli ultimi due anni la campagna acquisti è stata vincolata molto dalla scarsa disponibilità di fondi".