Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex attaccante dell'Inter, Hernan Crespo, parla della sua avventura in nerazzurro e dello scudetto vinto



“Era il mio sogno. Arrivò Moratti dopo Calciopoli e in una riunione con il Chelsea, che mi voleva rinnovare il contratto, io dissi di voler tornare in Italia: mi dissero che c’era Calciopoli e che c’era un casino. Volevano farmi un contratto a vita, mi davano del pazzo: però io ero arrivato sempre secondo e volevo vincere lo scudetto. Ho lasciato il Chelsea e sono andato all’Inter e ho vinto tre scudetti consecutivi”.