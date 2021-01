: Incolpevole sui due gol del Crotone. Con una buona uscita bassa evita ulteriori problemi.Intraprende un bel duello fisico con Eduardo Henrique. Inizia a prendere coraggio anche col pallone tra i piedi, anche se il meglio lo offre facendo altro.Fa la sua parte prima contro Riviere e poi contro Simy.Messias penetra in area di rigore e arriva di fronte ad Handanovic, ma quando spara a botta sicura si trova di fronte il corpo disteso del difensore che salva in extremis. Il 4-2 nasce da un suo preciso lancio dalle retrovie, specialità della casa. Difende e imposta. Prezioso.(Dal 36’ s.t.s.v.)Una spina nel fianco del Crotone per tutta la partita. Punta con continuità Reca e lo sfinisce, chiude in bellezza con un mancino chirurgico sul secondo palo, con questo fanno 5 gol e 4 assist in campionato.Copre i buchi di tutti e trova il tempo per scappare via sulla sinistra e mettere al centro il pallone che Marrone devia sfortunatamente nella sua porta.(Dal 25’ s.t.: Entra per far rifiatare uno stanco Barella, ma trova subito la giusta concentrazione e l'Inter gira bene anche con lui).Sua la verticalizzazione di prima che avvia l’azione dell’1-1 di Lautaro. Conte lo richiama quando vede che il croato inizia a irritare con il solito, fastidioso, linguaggio del corpo. Rientra dagli spogliatoi con maggiore convinzione, cambia registro e regala a Lautaro l’assist per il 3-2.Zanellato gli scivola via in area di rigore e trova il gol del vantaggio. Rimane ai margini del gioco e conte continua a richiamarlo. Recupera palla e avvia l’azione che porta l’Inter sul 2-1 ma poco dopo affonda inutilmente l’intervento su Reca e causa il rigore segnato da Golemic. Una sciagura, Conte lo lascia negli spogliatoi.(Dal 1’ s.t.Quando si alza dalla panchina, risolve sempre molti problemi all'Inter e a Conte. La sua presenza è decisiva, per intelligenza e qualità delle giocate).Arriva sul fondo più volte e offre anche un bell'assist aLautaro, che però arriva con un attimo di ritardo all'appuntamento.(Dal 30’ s.tPoco tempo a disposizione, ma quanto basta per offrire ad Hakimi l'assist per il 6-2).: Bomber-assist-man. Premia il taglio di Lukaku alle spalle del difensore con un pallone dai giri contati. Di tacco serve Brozovic e di fatto avvia il 3-2. Chiude i conti disintegrando Luperto nell’uno contro uno di fisico e accomoda Cordaz con una finta prima di scaricare in porta il 4-2. Devastante. Esce per una contrattura alla coscia.(Dal 30’ s.t.Come Darmian, solo 15 minuti, ma fatti bene. Con un doppio passo penetra in area e spara forte in porta. Cordaz può solo respingere, ma Lautaro ne approfitta per la tripletta personale).Sbaglia qualche gol di troppo ma ha il grande merito di trovarne tre, di cui due pesantissimi; quello dell’1-1 e quello del 3-2; il primo di destro, il secondo di sinistro, con un colpo sotto a scavalcare Cordaz. La tripletta è un tap-in sotto porta. Di destro fa viaggiare il pallone per 50 metri e trova libero Darmian che servirà Hakimi per il 6-2. Prestazione maiuscola.Vidal non gira e non si fa problemi a lasciarlo in panchina a fine primo tempo. Toglie il cileno e l'Inter macina gioco.Colpito prima da un destro preciso e forte di Lautaro e poi impallinato dal fuoco amico, con l’autogol di Marrone. Incolpevole in entrambe le occasioni. Ferma con le gambe un tentativo di Lautaro a tu per tu. Poi crolla inerme sotto i continui colpi nerazzurri, non perfetta la respinta sul tiro di Perisic.Si presenta dagli undici metri e con freddezza batte Handanovic aprendo il piattone. Lautaro non gli fa trascorrere una gran serata.(Dal 40’ s.Lautaro lo brucia nei dieci metri e vola a siglare l’1-1. Intercetta il cross di Barella ma lo spinge alle spalle del suo portiere.Offre l’appoggio a Lukaku, errore fatale. Il belga lo sposta con una spallata e vola in porta.Primo tempo di buona intensità, poi cala anche lui nella ripresa.Esce spesso con buone giocate, ma dura un tempo.(Dal 40’ s.tSfugge alla marcatura di Vidal e accarezza di testa l’assist di Messias per il momentaneo vantaggio ospite. Dimostra buona personalità.: Si preoccupa della fase difensiva, ma dopo qualche buona chiusura inizia a perdere acqua.Guadagna un buon rigore, ma Hakimi lo fa soffrire per tutta la partita.Primi dieci minuti ad alta intensità. Suo l’assist per il gol di Zanellato. Poi si spegne.(Dal 40’ s.t. Rojas: s.v.)Tiene impegnato de Vrij, ma neanche troppo. Gli capita una buona occasione dopo un rimpallo fortunato, ma si coordina malissimo e spara alto sprecando una buona chance.(Dal 16’ s.t.Invisibile)Parte con buon piglio, poi crolla sotto i colpi dell'Inter.