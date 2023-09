L'Inter non recupera Juan Caudrado neanche per la trasferta di Empoli. L'esterno colombiano è ancora alle prese con la tendinite che ha iniziato a tormentarlo nel ritiro della Colombia durante la sosta per le nazionali. Inzaghi non lo porterà in trasferta e lo lascerà a Milano a lavorare ma darà comunque un turno di riposo a Denzel Dumfries con Matteo Darmian che tornerà al suo vecchio ruolo di esterno di fascia.