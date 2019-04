Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine della partita pareggiata dai nerazzurri per 0-0 con l'Atalanta.



SULLA CORSA CHAMPIONS - "Abbiamo un bel vantaggio, ma bisogna pensare partita dopo partita. Già a Frosinone non sarà semplice vincere. Affronteremo avversari molto importanti e forti dal punto di vista tecnico, per cui facciamo un passo alla volta".



SULLA SUA POSIZIONE IN CAMPO - "Baricentro basso? Me l'ha chiesto l'allenatore, perché loro sono bravi a ripartire e dalla mia parte c'era Gomez, uno bravo a trovare la posizione giusta. L'allenatore mi ha chiesto di pensare più alla fase difensiva che a quella offensiva".



DIFFERENZE CON L'ANNO SCORSO - "Sono due campionati differenti. Quest'anno abbiamo l'obbligo di entrare in Champions, perché dobbiamo proseguire quello che abbiamo costruito lo scorso anno. Abbiamo più responsabilità, sarebbe un passo falso doppio rispetto alla passata stagione".



IN CASA CONTRO JUVE E ROMA - "Normale che affrontarle in casa aiuta, perché il pubblico come sempre è dalla nostra parte. Anche oggi a sostenerci erano in tantissimi. Però, come detto prima, la partita di Frosinone sarà complicata: loro si giocano la salvezza e potrebbe essere per i laziali l'ultima spiaggia".