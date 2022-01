Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, ha espresso la propria opinione in merito all'intervista rilasciata dal suo ex compagno di squadra, Romelu Lukaku.



Ha visto l’intervista di un suo ex compagno in Inghilterra...?

«Chi, Jorginho?!? Scherzi a parte, su Romelu posso dire che ognuno è libero di dichiarare ciò che vuole e ogni parola ha sempre una conseguenza. Per noi ieri è passato e domani è futuro: conta solo il presente. Conta l’oggi, l’Inter di oggi».



Ma ve lo riprendereste?

«È una domanda per Marotta o Ausilio. Non è un argomento di conversazione tra noi giocatori».