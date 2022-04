Danilo D'Ambrosio ha parlato ai canali ufficiali dell'Inter prima della gara contro il Verona:



“Dopo la partita di Torino ci siamo sentiti molto felici per aver battuto una squadra forte come la Juventus. Abbiamo sofferto, abbiamo capito che solo se si soffre tutti insieme si ottengono i risultati. Questo entusiasmo però è durato solo 24 ore, subito dopo abbiamo iniziato a pensare alla partita contro il Verona e siamo pronti ad affrontare una squadra altrettanto forte. Loro giocano un calcio particolare, vanno sempre uno contro uno in tutte le zone del campo. Sarà una partita ricca di duelli. Sicuramente voglio dire grazie ai tifosi. In questi due anni, a prescindere dalla capienza, ci hanno fatto sentire sempre il loro supporto. Questo è stato un valore aggiunto, oggi saranno in tanti e noi cercheremo di dare loro una soddisfazione”.