Turnover per l'Inter di Antonio Conte, che ha speso molte energie nel derby e che adesso è chiamata a due sfide impegnative contro il Napoli in Coppa Italia e contro la Lazio in campionato. Ecco perché il tecnico salentino dovrà dosare gli sforzi e quindi variare la formazione. In difesa, al posto di Godin, dovrebbe essere Danilo D'Ambrosio, pienamente recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi.