Danilo D'Ambrosio, laterale dell'Inter, in gol nella semifinale di Europa League contro lo Shakhtar, parla a Sky Sport: "Vittoria meritata, del gruppo. Non solo degli undici che hanno giocato, ma di tutti. C’è disponibilità parte di tutti, tutti lottano per lo stesso obiettivo e questo è importante, anche per l’allenatore che vede un gruppo motivato. Io falso nueve? No (ride, ndr). Abbiamo giocatori forti lì davanti, ma la forza di questa Inter è il gruppo che esalta i singoli che poi portato i risultati. Titolare? Il fatto che mi inorgoglisce è che ogni anno mi dicono che è la mia miglior stagione. Il lavoro quotidiano si vede: grazie alla società che mi ha permesso di restare, all’allenatore che mi ha dato fiducia e ai miei compagni che mi permettono di essere la 100%".



SU CONTE - "Abbiamo un mister che insegna calcio, non sono io a dirlo. Poi gli interpreti son bravi a fare quello che ci dice, ma ci mette in condizione di dare il massimo e di avere le idee chiare e precise".